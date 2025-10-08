Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о возможном продлении контракта с клубом.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Будет ли это последний сезон? Не знаю. Я просто живу одним днём и стараюсь получать удовольствие от игры и выкладываться на полную. Насчёт продления контракта лучше говорить с генменеджером. Сейчас наступает время эмоциональной и физической концентрации.

Посмотрим, как будут обстоять дела по ходу сезона. Сейчас я чувствую себя хорошо. Травма выбила меня из колеи на неделю, и мне понадобится пара игр, чтобы найти нужный ритм», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, что действующий контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Овечкин попал в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ против «Бостона». Встреча состоится 9-го октября в 02:30 по мск.