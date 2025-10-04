Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в магнитогорскую команду.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Я с ним долго разговаривал неделю назад. Мне разговор понравился. Я озвучил свои мысли руководству, и они приняли такое решение. Мы все думаем, как Евгений отнесется к этому переходу. Я в команде сказал такую вещь, что была такая императрица Екатерина Великая, которая запомнилась своим поведением. Я сравнил Евгения с этим. Или он остается в памяти как чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик, если называть вещи своими именами. Я не называю его алкоголиком, но сложилось такое мнение.

Это его решающий шанс доказать, что он великий хоккеист. Он это понимает и пришел в команду показать свои хоккейные качества», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Напомним, что 1-го октября «Металлург» подписал контракт с Кузнецовым до конца сезона 2025/2026. В прошлом сезоне форвард выступал за СКА.