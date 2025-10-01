Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Леонид Тамбиев
Леонид Тамбиев globallookpress.com

«С самого начала игра не заладилась.  Всё, что было, соперник реализовал.  Потом было много положительных моментов.  Надо посмотреть, разобраться.

Драка вратарей?  Я это не приветствуют.  Считаю, вратарь должен играть в воротах, а не драться», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

«Адмирал» занимает 9-ю строчку турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 8 очков.