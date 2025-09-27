Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Владимир Крикунов globallookpress.com

«Начали немножко робко. Казалось бы, дома играем, полный зал зрителей. Надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть у такого соперника, как СКА. В первом периоде еще неплохо играли, но напускали голов во втором. Ничего не реализовали, можно было подобрать что‑то во время удалений соперников. В третьем уже терять было нечего, пошли вперед и старались сделать все, что можем. К сожалению, не хватило даже для того, чтобы забрать хотя бы очко у СКА.

С чем связан провал в начале матча? У нас так бывает. Немного вратарь подсел, возможно. Надо посмотреть внимательнее, чтобы не обвинить кого‑то. Тем более было удаление.

Что могу сказать по поводу Щетилина? Зашел очень уверенно. Честно сказать, сомневался и говорил тренеру вратарей, что его надо было поставить в последние секунды, чтобы он не успел понять ничего. Но нет, хорошо вошел и нормально сыграл для первого раза, тем более не с самого начала.

Может ли он начать в старте? Может, конечно. Хомченко же тоже не железный, одному играть все время тяжело. Надо будет давать ему отдых точно, где‑то и Щетилин получит шанс», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

«Сочи» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 7 очков за 9 встреч.