Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали немножко робко.  Казалось бы, дома играем, полный зал зрителей.  Надо воевать, выкладываться, если хочешь выиграть у такого соперника, как СКА.  В первом периоде еще неплохо играли, но напускали голов во втором.  Ничего не реализовали, можно было подобрать что‑то во время удалений соперников.  В третьем уже терять было нечего, пошли вперед и старались сделать все, что можем.  К сожалению, не хватило даже для того, чтобы забрать хотя бы очко у СКА.

С чем связан провал в начале матча?  У нас так бывает.  Немного вратарь подсел, возможно.  Надо посмотреть внимательнее, чтобы не обвинить кого‑то.  Тем более было удаление.

Что могу сказать по поводу Щетилина?  Зашел очень уверенно.  Честно сказать, сомневался и говорил тренеру вратарей, что его надо было поставить в последние секунды, чтобы он не успел понять ничего.  Но нет, хорошо вошел и нормально сыграл для первого раза, тем более не с самого начала.

Может ли он начать в старте?  Может, конечно.  Хомченко же тоже не железный, одному играть все время тяжело.  Надо будет давать ему отдых точно, где‑то и Щетилин получит шанс», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».

«Сочи» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 7 очков за 9 встреч.