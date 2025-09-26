Владелец клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Крэйг Лейпольд поделился мнением о возможном новом соглашении с российским нападающим Кириллом Капризовым.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Мы понимаем, что в хоккее всё зависит не от одного игрока. Но Кирилл — особенный, а такие хоккеисты способны на особенные поступки. Конечно, мы хотели бы сохранить игрока его уровня в составе.

Сегодняшние контракты в лиге — это огромные суммы, ещё пару лет назад мы даже не представляли себе таких масштабов. Но ситуация изменилась, и нам нужно подстраиваться», — приводит слова Лейпольда ESPN.

В минувшем сезоне 28-летний Капризов сыграл за «Миннесоту» 41 матч, в которых забросил 25 шайб и отдал 31 результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.