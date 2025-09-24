3-й периодСибирь — Салават ЮлаевОнлайн
    «Матч ТВ»: Хмелевский может уехать в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Авангард НХЛ Сан-Хосе Шаркс Трансферы
    Форвард Александр Хмелевский получил предложение от клуба НХЛ «Сан-Хосе», сообщает «Матч ТВ».

    Александр Хмелевский
    Александр Хмелевский

    Сообщается, что игрок хочет продолжить карьеру в «Авангарде». При этом «Сан‑Хосе» делал ему квалификационное предложение на 812 тысяч долларов, а теперь предлагает односторонний контракт, по которому Хмелевский может уехать в НХЛ, если его вынудят играть за «Ак Барс».

    Ранее стало известно, что клуб из Башкортостана обменял американского нападающего в «Ак Барс» на денежную компенсацию и защитника Уайтта Калинюка.

    На данный момент Хмелевский пока не перешел в «Ак Барс», а через сутки может направить обращение в спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ, чтобы получить статус «конфликт».

