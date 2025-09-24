«Матч ТВ»: Хмелевский может уехать в НХЛ

Форвардполучил предложение от клуба НХЛ, сообщает «Матч ТВ»

Сообщается, что игрок хочет продолжить карьеру в «Авангарде». При этом «Сан‑Хосе» делал ему квалификационное предложение на 812 тысяч долларов, а теперь предлагает односторонний контракт, по которому Хмелевский может уехать в НХЛ, если его вынудят играть за «Ак Барс».

Ранее стало известно, что клуб из Башкортостана обменял американского нападающего в «Ак Барс» на денежную компенсацию и защитника Уайтта Калинюка.

На данный момент Хмелевский пока не перешел в «Ак Барс», а через сутки может направить обращение в спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ, чтобы получить статус «конфликт».