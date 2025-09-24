Десятков: Честно скажу, играли хуже, чем со СКА

Главный тренервысказался о поражении в матче с(4:5 Б).

«Честно скажу, играли хуже, чем со СКА. Напрягает и, может быть, даже пугает, что движение было похуже. Ну и по содержанию в принципе тоже. Плохое начало первого и второго периодов. И хотя наши легионеры забили, мы ждем от них гораздо большего по сравнению с тем, что они показывают.

Если говорить с педагогической точки зрения, то больше вопрос к психологии, может быть. Предвижу ваши вопросы, но сложно ответить. Психология, физика — оно всё переплетено. Надо на протяжении длительного времени анализировать. А тут даже утром на раскатке вроде бы неплохо выглядели… Посмотрим, что будет в четверг. Хуже другое. Когда движения нет, надо играть головой, а мы пытались дальше играть ногами. Хотя было видно, что мы не успевали. Надо было более разумно играть.

Эмоции захлестывают. С одной стороны, это небезразличие в команде. Значит, команда недовольна положением, местом и результатом. Но это вторая лига мира, где надо показывать мастерство и приносить пользу команде», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Сочи» с 7 очками остался 10-м на Западе, «Лада» с 2 баллами все еще последняя.