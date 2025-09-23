ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Разин: Очень рад, что молодые ребята сыграли первую скрипку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Разин
    Андрей Разин

    «Последняя игра с ЦСКА отобрала много сил и эмоций. Сегодня некоторые хоккеисты были не на своем уровне: ноги не бежали, голова не соображала. Поэтому я очень рад победе. И очень рад, что молодые ребята сыграли первую скрипку. Те, кто обычно выходит 13-м нападающим, знают, что не будут сидеть весь матч на лавке. За время моей работы в "Металлурге" — это уже третий сезон — 13-й нападающий всегда получает игровое время. Мы стараемся брать такого игрока, который в любой момент готов отдать максимум», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

