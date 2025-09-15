Гальченюк: Мы хотели играть активно, но понимали, что «Драконы» — очень сильная команда

2-й тайм Уфа — УралОнлайн
    Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк подвел итог матча против «Шанхай Дрэгонс» (5:4).

    «Амур»
    «Амур»

    «Мы ждали очень трудную игру. Спасибо болельщикам, погнали нас вперед. Мы хотели играть активно, но понимали, что "Драконы" — очень сильная команда. И мы ждали такую обоюдоострую игру. Спасибо ребятам, что не сделали полшага назад. А сделали шаг вперед.

    Ошибки неизбежны. Главное — упасть и подняться. Я внутри чувствовал: что‑то произойдет. Ребята были к этому готовы. Спасибо им за это», — приводит слова Гальченюка «Матч ТВ».

    Этот успех позволил «Амуру» подняться на третье место Восточной конференции с 5 очками. «Шанхай Дрэгонс» (5) также идет третьим, но на «Западе».

