Епанчинцев: Пока у нас хромает реализация. Это очень важно при такой равной игре

Главный тренерподвел итог матча против(0:2).

«Предостаточно было хороших моментов, два периода получились равными, с обилием моментов как у нас, так и у соперника. Вратари хорошо держали нить игры, хотя хватало выходов один в ноль и два в один. Пока у нас хромает реализация. Это очень важно при такой равной игре. Соперник здорово сыграл по счету в третьем периоде. С нашей стороны была пара хороших моментов, но этого недостаточно для победы. Ну и соперник нас на контратаке поймал, забив второй гол в простой для нас ситуации», — приводит слова Епанчинцева «Матч ТВ».

«Адмирал» теперь с 5 очками идет четвертым на «Востоке», а «Сибирь» (2) последняя в этой же конференции.