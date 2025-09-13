Спунер: Галлан — тренер для игроков, ребята хотят ради него играть

Нападающийвысказался о работе с главным тренером команды

«У меня было много тренеров, я поиграл в большом количестве команд. Про Галлана могу сказать только самое хорошее. У нас очень интенсивные тренировки, очень высокий темп.

Мы играем в североамериканский хоккей, для меня это является плюсом. Галлан — тренер для игроков. Ребята хотят ради него играть, но и он в ответ делает всё для ребят», — приводит слова Спунера ТАСС.

«Шанхайские Драконы» занимают 2-е место в таблице Запада с 5-ю очками в активе. Спунер провел 3 матча в нынешнем сезоне и забросил 2 шайбы.