Разин: «Динамо» заслужило победу

Главный тренерподвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против(1:2 Б).

«Очень плохое начало, первый период. Позиционных атак у соперника много было, пропустили много контратак. Во втором периоде перехватили инициативу, в третьем играли хорошо. Но реализация моментов ужасная. Стоит похвалить вратаря "Динамо", было 27 блокированных бросков — соперник заслужил победу.

Потасовка? Смысл мне сейчас комментировать? Я по‑своему видел, судьи — по‑своему. Сравняли счет, не дали себя в обиду, могу только похвалить своих ребят.

Толчинский? Во втором периоде отработал, бежал назад, когда был выход два в один. Они профессиональные хоккеисты, не тренеры. Будут тренерами — будут принимать свои решения. Я не просто так убрал его, минут 20 разговаривал, какие ситуации в его действиях хотел бы видеть», — приводит слова Разина «Матч ТВ».