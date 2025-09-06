ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Кэри Прайс покидает «Монреаль»

    Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс
    Монреаль Канадиенс« объявил на своем сайте об уходе из клуба голкипера Кэри Прайса.

    Кэри Прайс
    Кэри Прайс

    38-летний вратарь был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2005 года в первом раунде под общим пятым номером, а дебютировал в НХЛ в октябре 2007 года.

    За свою карьеру в "Канадиенс" Прайс провел 712 матчей в лиге и является рекордсменом клуба по числу сыгранных встреч среди вратарей, а также по количеству побед в истории "Канадиенс" (361).

  • Бился с Гретцки и стравил конкурентов. Десять культовых моментов Сергея Федорова в «Детройте»
  • «Ред Уингз» выведут из обращения игровой номер легендарного форварда
  • 26/08/2025

    • Всю свою карьеру Прайс провел в составе "Монреаля" и вот теперь за год до истечения контракта был обменен на защитника Гэннона Ларока из "Сан-Хосе". Также "акулы" с Прайсом получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Прайс — олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады, становился обладателем "Везина Трофи" и "Харт Трофи" в 2015 году. Из-за различных проблем со здоровьем Прайс в последний раз выходил на лед в апреле 2022 года.

