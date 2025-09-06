Кэри Прайс покидает «Монреаль»

Монреаль Канадиенс« объявил на своем сайте об уходе из клуба голкипера Кэри Прайса.

38-летний вратарь был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2005 года в первом раунде под общим пятым номером, а дебютировал в НХЛ в октябре 2007 года.

За свою карьеру в "Канадиенс" Прайс провел 712 матчей в лиге и является рекордсменом клуба по числу сыгранных встреч среди вратарей, а также по количеству побед в истории "Канадиенс" (361).

Всю свою карьеру Прайс провел в составе "Монреаля" и вот теперь за год до истечения контракта был обменен на защитника Гэннона Ларока из "Сан-Хосе". Также "акулы" с Прайсом получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года.

Прогнозы и ставки на хоккей

Прайс — олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады, становился обладателем "Везина Трофи" и "Харт Трофи" в 2015 году. Из-за различных проблем со здоровьем Прайс в последний раз выходил на лед в апреле 2022 года.