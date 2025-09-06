Крикунов: Этот сезон станет для меня последним

Главный тренер «Сочи»рассказал, что предстоящий сезон станет для него последним в тренерской карьере.

«Этот сезон станет для меня 40‑м на посту главного тренера и, думаю, последним. Вроде бы уже все видел в хоккейной жизни. Но я все равно чувствую волнение. Так и должно быть. Вместе с тем чувствую и огромную радость от того, что могу поработать с этими молодыми ребятами. Мы говорим с ними на одном языке. На языке хоккея.

Они талантливы, они неравнодушны, они хотят побеждать. И тренеры хотят побеждать. Мы объединены одной целью и одной задачей. Я не буду произносить громких слов, могу лишь пообещать, что никому из соперников с нами не будет просто, мы будем кусаться и сражаться в каждой игре», — цитирует Крикунова сайт «Сочи».

Сейчас Крикунову 75 лет, за время своей карьеры он успел поработать тренером в казанском «Ак Барсе», московском и рижском «Динамо», сборных России, Белоруссии и Казахстана. С этого сезона он возглавляет «Сочи».