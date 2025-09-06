ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
    Крикунов: Этот сезон станет для меня последним

    Хоккей КХЛ Сочи
    Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, что предстоящий сезон станет для него последним в тренерской карьере.

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Этот сезон станет для меня 40‑м на посту главного тренера и, думаю, последним. Вроде бы уже все видел в хоккейной жизни. Но я все равно чувствую волнение. Так и должно быть. Вместе с тем чувствую и огромную радость от того, что могу поработать с этими молодыми ребятами. Мы говорим с ними на одном языке. На языке хоккея.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • 02/09/2025

    • Они талантливы, они неравнодушны, они хотят побеждать. И тренеры хотят побеждать. Мы объединены одной целью и одной задачей. Я не буду произносить громких слов, могу лишь пообещать, что никому из соперников с нами не будет просто, мы будем кусаться и сражаться в каждой игре», — цитирует Крикунова сайт «Сочи».

    Сейчас Крикунову 75 лет, за время своей карьеры он успел поработать тренером в казанском «Ак Барсе», московском и рижском «Динамо», сборных России, Белоруссии и Казахстана. С этого сезона он возглавляет «Сочи».

