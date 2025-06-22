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    Бобровский поделился ожиданиями от чемпионского парада «Флориды»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о предстоящем чемпионском параде команды. Он пройдут 22 июня в Форт-Лодердейле.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «В прошлом году было невероятно — сколько людей вышли отпраздновать с нами победу. Завтра будет не хуже.

    Здорово собраться с командой, с семьями, с болельщиками и отметить этот успех», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

    В финале Кубка Стэнли «Флорида» победила «Эдмонтон Ойлерз». Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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