ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы
  • 18:35
    • Гончаренко уволен из «Пари НН»
    Все новости спорта

    Агент Шабанова: В нем заинтересованы двенадцать клубов НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор НХЛ Трансферы
    Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Максима Шабанова, рассказал об интересе клубов НХЛ к своему клиенту.

    Максим Шабанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шабанов

    «Окончательно ли Шабанов решил переехать в НХЛ? Никогда не стоит быть уверенным в чем‑то на сто процентов, всегда могут случиться форс‑мажоры. Но в данном случае Максим принял решение играть в НХЛ, и мы идем по этому пути. Сейчас ведем переговоры с североамериканскими командами, и при получении информации Максим будет выбирать клуб, который, на его взгляд и взгляд наших партнеров, будет лучше всего подходить для того, чтобы Шабанов максимально показал все свои умения, и послужит трамплином для карьеры Шабанова в НХЛ.

    Сколько команд НХЛ ведут переговоры по поводу трансфера Шабанова? Порядка шести команд с нами встречались еще в течение сезона КХЛ, они приезжали в Москву и другие города. А сейчас постоянно на связь выходят 12 команд НХЛ», — приводит слова Черных «Матч ТВ».

    В 86 матчах прошедшего сезона Шабанов набрал 87 очков (33+54). Контракт 24‑летнего нападающего с челябинским «Трактором» был рассчитан до 31 мая.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Английская молодёжка начнет без раскачки
  • Чехия U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Молодые голландцы уверенно расправятся с финнами
  • Финляндия U21 — Нидерланды U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лех — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Алай — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Коканд — Машъал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие