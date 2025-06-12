Агент Шабанова: В нем заинтересованы двенадцать клубов НХЛ

Агент, представляющий интересы форвардаМаксима Шабанова, рассказал об интересе клубов НХЛ к своему клиенту.

«Окончательно ли Шабанов решил переехать в НХЛ? Никогда не стоит быть уверенным в чем‑то на сто процентов, всегда могут случиться форс‑мажоры. Но в данном случае Максим принял решение играть в НХЛ, и мы идем по этому пути. Сейчас ведем переговоры с североамериканскими командами, и при получении информации Максим будет выбирать клуб, который, на его взгляд и взгляд наших партнеров, будет лучше всего подходить для того, чтобы Шабанов максимально показал все свои умения, и послужит трамплином для карьеры Шабанова в НХЛ.

Сколько команд НХЛ ведут переговоры по поводу трансфера Шабанова? Порядка шести команд с нами встречались еще в течение сезона КХЛ, они приезжали в Москву и другие города. А сейчас постоянно на связь выходят 12 команд НХЛ», — приводит слова Черных «Матч ТВ».

В 86 матчах прошедшего сезона Шабанов набрал 87 очков (33+54). Контракт 24‑летнего нападающего с челябинским «Трактором» был рассчитан до 31 мая.