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    Карбери — лучший тренер регулярного сезона НХЛ

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    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери стал обладателем приза «Джек Адамс Эворд» по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона‑2024/25, сообщает пресс‑служба лиги.

    Спенсер Карбери
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    Спенсер Карбери

    Данная награда ежегодно вручается тренеру, который «внес наибольший вклад в успехи своей команды». Лауреат определяется путем голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

    Под руководством 43-летнего специалиста «Вашингтон» набрал 111 очков и финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли, где «столичные» проиграли «Каролине» в четвертьфинальной серии с общим счетом 1:4.

    В «Вашингтоне» играет российские нападающие Александр Овечкин и Иван Мирошниченко, а также защитник Александр Алексеев.

    Карбери стал четвертым тренером в истории «Вашингтона», который смог выиграть данную награду. Ранее ее получали Брайан Мюррей (1983–1984), Брюс Будро (2007–08) и Барри Тротц (2015–16).

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