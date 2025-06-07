Карбери — лучший тренер регулярного сезона НХЛ

Главный тренерстал обладателем приза «Джек Адамс Эворд» по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона‑2024/25, сообщает пресс‑служба лиги.

Данная награда ежегодно вручается тренеру, который «внес наибольший вклад в успехи своей команды». Лауреат определяется путем голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Под руководством 43-летнего специалиста «Вашингтон» набрал 111 очков и финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли, где «столичные» проиграли «Каролине» в четвертьфинальной серии с общим счетом 1:4.

В «Вашингтоне» играет российские нападающие Александр Овечкин и Иван Мирошниченко, а также защитник Александр Алексеев.

Карбери стал четвертым тренером в истории «Вашингтона», который смог выиграть данную награду. Ранее ее получали Брайан Мюррей (1983–1984), Брюс Будро (2007–08) и Барри Тротц (2015–16).