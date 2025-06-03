Плющев: Ротенберг — харизматичная фигура

Бывший тренер сборной Россиипподелился мнением по поводу увольненияс поста главного тренера

«Неожиданной стала, скорее, отставка всего совета директоров. Из-за этого и пошли разговоры об уходе Ротенберга, что и произошло. Видимо, пришли новые руководители, которые поставят новые задачи перед командой. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Ротенберг — фигура, которая на виду, харизматичная. Для сборных команд он сделал очень многое. В мою бытность мы во многом нуждались, никто эти вопросы не решал. С появлением Ротенберга они были закрыты — экипировка, условия и тогда. Поэтому не могу сказать, что по всем позициям Ротенберг был не на высоте. Что касается его дальнейшей карьеры, то почему бы и нет — если какой-то клуб будет заинтересован в сотрудничестве, его могут позвать», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Об уходе 44-летнего Ротенберга из СКА стало известно вчера, в тот же день главным тренером «армейцев с Невы» был назначен экс-главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.