СКА сообщил об отставке совета директоров после неудачного сезона

Пресс-служба хоккейного клубасообщила, что совет директоров в полном составе, а также менеджмент клуба сложили полномочия.

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В официальном заявлении клуба отмечается, что результаты работы совета директоров, главного тренера, тренерского штаба и руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными.

«Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО Газпром Маркелов Виталий Анатольевич. Генеральным директором клуба назначен Стеничкин Никита Геннадьевич», — сказано в сообщении СКА.

В сезоне 2024/2025 СКА занял 7-е место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Западной конференции и завершил выступление в Кубке Гагарина после поражения в первом раунде плей-офф от московского «Динамо» со счетом 2:4.