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    Гафуров: Коваленко в КХЛ видит себя только в «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Председатель правления «Торпедо» Максим Гафуров оценил возможность возвращения форварда «Сан-Хосе» Николая Коваленко в КХЛ.

    Николай Коваленко
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    Николай Коваленко

    «Самое главное — решение самого Николая. Он недавно приезжал в Нижний, сказал, что ждет ясности за океаном, но в КХЛ он видит себя только в Нижнем Новгороде. Нет оснований не доверять Николаю. В Нижнем под сводами дворца висит стяг его отца, Николай хотел свой такой же стяг повесить — надеюсь, для этого будет повод. В такой сезон, в год открытия нового дворца, мы бы хотели видеть его в "Торпедо". Это для нас больше, чем хоккей. Это семья — мы все верим в большую мечту, осознаём, какой у нас город, болельщики за нами. Пусть немного неудачным был этот сезон, тем больше хочется показать хороший результат», — приводит слова Гафурова официальный сайт КХЛ.

    Николай Коваленко начинал сезон за «Колорадо», после чего перешел в «Сан-Хосе» . Форвард провел в регулярном чемпионате 57 игр, в которых записал на свой счет 20 (7+13) очков.

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