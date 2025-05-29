Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо стал MVP регулярного сезона КХЛ-2024/25

Нападающийпризнан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона КХЛ-2024/25 и обладателем приза «Золотая клюшка».

Ливо установил новый рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат — 49 шайб, превзойдя достижение Сергея Мозякина. Кроме того, он стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

Результаты голосования в номинации «Золотая клюшка»: 39 голосов — Джош Ливо («Салават Юлаев»),18 голосов — Максим Шабанов («Трактор»), 10 голосов — Артем Галимов («Ак Барс»), 9 голосов — Александр Никишин (СКА), 8 голосов — Никита Гусев («Динамо» Москва)