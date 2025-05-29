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    Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо стал MVP регулярного сезона КХЛ-2024/25

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона КХЛ-2024/25 и обладателем приза «Золотая клюшка».

    Джош Ливо
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    Джош Ливо

    Ливо установил новый рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат — 49 шайб, превзойдя достижение Сергея Мозякина. Кроме того, он стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

    Результаты голосования в номинации «Золотая клюшка»: 39 голосов — Джош Ливо («Салават Юлаев»),18 голосов — Максим Шабанов («Трактор»), 10 голосов — Артем Галимов («Ак Барс»), 9 голосов — Александр Никишин (СКА), 8 голосов — Никита Гусев («Динамо» Москва)

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