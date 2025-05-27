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    Третьяк: Нам пока не сказали, что мы никуда не едем

    Хоккей Милан-2026 Хоккей на ОИ-2026 Сборная России
    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал новости о том, что сборную России не допустят до выступлений на ОИ-2025, которые пройдут в итальянском Милане.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Мы ждем, когда к власти придет новый президент МОК. Делаем все, чтобы нас вернули, готовы играть в тот же день, когда это произойдет. Ориентируемся на те данные, которые получаем от Олимпийского комитета России. И нам пока не сказали, что мы никуда не едем. Я бы не стал верить слухам. Впереди исполкомы МОК с уже новым президентом, они пройдут в июле и сентябре. Возможно, там что‑то изменится», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

    Избранный президент МОК Кирсти Ковентри вступит в свою должность в июне, сменив на этом посту Томаса Баха.

    Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что сборная России не будет допущена к соревнованиям на олимпийском хоккейном турнире.

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