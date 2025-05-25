готовятся к очередному матчу в битве за бронзу ЧМ-2025 по хоккею. Игра, назначенная на 25.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 16:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Дания — Швеция 1:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швеция — Дания с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швеция:

Ничья:

Дания:

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