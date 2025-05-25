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    LIVE: Швеция — Дания 25.05.2025 смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная Дании
    Швеция и Дания готовятся к очередному матчу в битве за бронзу ЧМ-2025 по хоккею. Игра, назначенная на 25.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 16:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Дания — Швеция 1:4. Как сложится игра в этот раз?

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    • Швеция:
    • Ничья:
    • Дания:

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