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    Швеция — США прямая трансляция — 24.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная США
    В 15:20 24.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Швеция — США в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года.

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    Последний матч команд между собой: США — Швеция 1:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швеция — США с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Швеция:
    • Ничья:
    • США:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — США.

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