В 15:20 24.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав полуфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Последний матч команд между собой: США — Швеция 1:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швеция — США с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швеция:

Ничья:

США:

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