Сушинский высоко оценил роль Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

Бывший хоккеист сборной Россиипрокомментировал игру ярославскогов финале Кубка Гагарина.

«Такие игроки, как Радулов, очень помогают своим командам. Локомотив долго шел к Кубку Гагарина и заслужил его. Возможно, команда могла бы выиграть трофей и без Радулова, но его вклад был очень значимым» — цитирует Сушинского сетевое издание LiveResult.ru

Сушинский также отмечал, что на «Локомотив» в финальной серии оказывало давление прошлогоднее поражение в финале Кубка Гагарина, что делало победу ещё более значимой для команды и её болельщиков.

Напомним, что «Локомотив» выиграл финальную серию у «Трактора» со счётом 4:1, впервые в истории клуба завоевав Кубок Гагарина.