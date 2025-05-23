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    Сушинский высоко оценил роль Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский прокомментировал игру ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

    Хоккейный клуб Локомотив
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    Хоккейный клуб Локомотив

    «Такие игроки, как Радулов, очень помогают своим командам. Локомотив долго шел к Кубку Гагарина и заслужил его. Возможно, команда могла бы выиграть трофей и без Радулова, но его вклад был очень значимым» — цитирует Сушинского сетевое издание LiveResult.ru

    Сушинский также отмечал, что на «Локомотив» в финальной серии оказывало давление прошлогоднее поражение в финале Кубка Гагарина, что делало победу ещё более значимой для команды и её болельщиков.

    Напомним, что «Локомотив» выиграл финальную серию у «Трактора» со счётом 4:1, впервые в истории клуба завоевав Кубок Гагарина.

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