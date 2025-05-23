Фетисов: Радулов очень помог «Локомотиву» взять Кубок Гагарина

Один из величайших игроков в истории отечественного хоккеявысказал свое мнение по поводу вкладав победу «Локомотива» в Кубке Гагарина.

«Саша сыграл большую роль в этой победе. Я точно знаю, что ветеран такого уровня может помочь команде. И это оказался тот самый случай. Радулов сильно помог клубу впервые завоевать Кубок Гагарина. Я поздравляю его с очередным успехом!», — сказал Фетисов «СЭ».

По итогам плей-офф 38-летний Радулов стал самым ценным игроком, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче. Также он установил новый рекорд результативности для игроков старше 37 лет в Кубке Гагарина.

Для нападающего это второй подобный трофей в карьере. В 2011 году он становился чемпионом с «Салаватом Юлаевым»