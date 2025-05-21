Никитин — перед матчем с «Трактором»: Все волнуются, и я в том числе

Главный тренервысказался о предстоящем 5-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против

«Все волнуются. И я в том числе. Просто нужно правильно войти в игру.

Домашний матч что‑то усложняет? Это финал. Но на качество хоккея не должно влиять. На первый план выходят характер и обученность», — сказал Никитин «Матч ТВ».

Напомним, что 5-й матч финальной серии между «Локомотивом» и «Трактором» состоится сегодня, 21-го мая в 19:30 мск. «Железнодорожники» могут стать обладателями Кубка Гагарина, если одержат победу в предстоящем поединке (счет в серии 3:1).

Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.