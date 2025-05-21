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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
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    Никитин — перед матчем с «Трактором»: Все волнуются, и я в том числе

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о предстоящем 5-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора».

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Все волнуются. И я в том числе. Просто нужно правильно войти в игру.

    Домашний матч что‑то усложняет? Это финал. Но на качество хоккея не должно влиять. На первый план выходят характер и обученность», — сказал Никитин «Матч ТВ».

  • «Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактора»
  • Сегодня

    • Напомним, что 5-й матч финальной серии между «Локомотивом» и «Трактором» состоится сегодня, 21-го мая в 19:30 мск. «Железнодорожники» могут стать обладателями Кубка Гагарина, если одержат победу в предстоящем поединке (счет в серии 3:1).

    Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.

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