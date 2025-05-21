Никитин — перед матчем с «Трактором»: Все волнуются, и я в том числе

Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива» Фото: globallookpress.com
«Все волнуются. И я в том числе. Просто нужно правильно войти в игру.
Домашний матч что‑то усложняет? Это финал. Но на качество хоккея не должно влиять. На первый план выходят характер и обученность», — сказал Никитин «Матч ТВ».
Напомним, что 5-й матч финальной серии между «Локомотивом» и «Трактором» состоится сегодня, 21-го мая в 19:30 мск. «Железнодорожники» могут стать обладателями Кубка Гагарина, если одержат победу в предстоящем поединке (счет в серии 3:1).
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