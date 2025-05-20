Швейцария — Казахстан прямая трансляция — 20.05.2025

готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 20.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 13:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Швейцария — Казахстан 5:0. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Швейцария — Казахстан с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 7:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 7:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Швейцария:

Ничья:

Казахстан:

Где смотреть онлайн Швейцария — Казахстан?

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