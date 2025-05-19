Робинсон — о поражении «Трактора»: Это отстой, но нам нужно найти способы вернуться в серию

Нападающийвысказался о поражении своей команды в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(1:3).

«Проиграли — и это отстой, но нам нужно найти способы вернуться в серию после 1-3. Хоккей — командный вид спорта и надо, чтобы все прилагали усилия.

Нельзя играть 50 минут без голов, нам необходимо менять ситуацию. Хотя бы нужно повести в счёте. В первом периоде всё было очень близко. Просто соперник забил гол, а мы — нет. Тяжело было вернуться после повреждения? Нет, я чувствовал себя хорошо и был готов играть», — цитирует Робинсона пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:3. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.