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    Робинсон — о поражении «Трактора»: Это отстой, но нам нужно найти способы вернуться в серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон высказался о поражении своей команды в 4-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

    Чарльз Робинсон — нападающий «Трактора»
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    Чарльз Робинсон — нападающий «Трактора»

    «Проиграли — и это отстой, но нам нужно найти способы вернуться в серию после 1-3. Хоккей — командный вид спорта и надо, чтобы все прилагали усилия.

    Нельзя играть 50 минут без голов, нам необходимо менять ситуацию. Хотя бы нужно повести в счёте. В первом периоде всё было очень близко. Просто соперник забил гол, а мы — нет. Тяжело было вернуться после повреждения? Нет, я чувствовал себя хорошо и был готов играть», — цитирует Робинсона пресс-служба КХЛ.

  • «Трактор» — «Локомотив» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» одержал уверенную победу над «Трактором» (3:1) в 4-м матче розыгрыша Кубка Гагарина.
  • Сегодня

    • После этого матча «Трактор» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:3. Следующая игра между этими командами состоится 21-го мая в Ярославле.

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