Финляндия по буллитам обыграла Канаду в матче ЧМ-2025

одержала победу над(2:1 Б) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

В основное время матча команды обменялись голами. У Канады отличился Райан О'Райлли.

В составе финской сборной шайбу забросил Патрик Пуйстола.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась Финляндия. Победный бросок на счету Ээли Толванена.

Чемпионат мира. Группа А Канада — Финляндия — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: О`Райлли — 1 (мен., Добсон), 37:57 — 1:0. Пуйстола — 2 (Матинпало, Бьорнинен), 47:01 — 1:1Победный буллит: ТолваненВратари: Флери — СаросБроски: 38 (11+14+11+2) — 21 (10+6+4+1)Штраф: 8 — 4

После этого матча Финляндия занимает 3-е место в группе А с 13-ю очками в активе. Канада — на 2-й позиции с 16-ю баллами.