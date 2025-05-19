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    Финляндия по буллитам обыграла Канаду в матче ЧМ-2025

    Канада — Финляндия: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Финляндии
    Финляндия одержала победу над Канадой (2:1 Б) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время матча команды обменялись голами. У Канады отличился Райан О'Райлли.

    В составе финской сборной шайбу забросил Патрик Пуйстола.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась Финляндия. Победный бросок на счету Ээли Толванена.

    Чемпионат мира. Группа А
    Канада — Финляндия — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: О`Райлли — 1 (мен., Добсон), 37:57 — 1:0. Пуйстола — 2 (Матинпало, Бьорнинен), 47:01 — 1:1Победный буллит: ТолваненВратари: Флери — СаросБроски: 38 (11+14+11+2) — 21 (10+6+4+1)Штраф: 8 — 4

    После этого матча Финляндия занимает 3-е место в группе А с 13-ю очками в активе. Канада — на 2-й позиции с 16-ю баллами.

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