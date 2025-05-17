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    В «Миннесоте» рассказали, где будет играть Юров

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о перспективах россиянина Данилы Юрова в клубе.

    Данила Юров
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    Данила Юров

    До этого Юров подписал контракт новичка с «Миннесотой Уайлд» до 2028 года. По словам Герина, россиянин будет играть на позиции центрального форварда.

    «Это его будущее. Он будет центром и определенно начнет карьеру на этой позиции. В случае чего, мы можем переставить его куда-то еще.

    Центральный форвард — сложная позиция для любого молодого игрока. Но мы хотим дать ему шанс проявить себя именно там. Посмотрим, что из этого получится. Он однозначно способен играть и с краю, но мы рассчитываем на него в качестве центра», — цитирует Герина Twin Cities Press.

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    В прошедшем сезоне 21-летний Юров сыграл за «Металлург» 51 матч, забил 14 голов и сделал 12 результативных передач.

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