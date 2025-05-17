Каюмов — о победе «Локомотива»: Пацаны выстояли, хорошие голы забили

Нападающийвысказался о победе своей команды в 3-м матче финала плей-офф КХЛ против(5:2).

«Играем в свою игру, пацаны выстояли, хорошие голы забили. Повреждения на лице? В зеркало стараюсь не смотреть (смеётся), но ничего страшного, это же хоккей, а не шахматы. Лучше заиграл после силового приёма? Лампочку встряхнул, наверное, как там в боксе говорят. Первый гол — благодарен ребятам, подсказывают, пользуюсь, бросил — забил.

Стараемся бить в одну точку, всё дело в нас, надо играть в свою игру. Уроки после прошлогоднего финала? Просто разобрали "Трактор", каких-то уроков не было. У них много мастеров, которые могут создавать моменты. Не могу сказать, что третий период сыграли эталонно, начали откатываться опять, пропустили, могли сыграть чуть получше», — передает слова Каюмова Чемпионат.

Напомним, что форвард оформил дубль в 3-м матче финальной серии против «Трактора». После этого матча «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:1. Следующая игра состоится 19-го мая в Челябинске.