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    Каюмов — о победе «Локомотива»: Пацаны выстояли, хорошие голы забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победе своей команды в 3-м матче финала плей-офф КХЛ против «Трактора» (5:2).

    Артур Каюмов — нападающий «Локомотива»
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    Артур Каюмов — нападающий «Локомотива»

    «Играем в свою игру, пацаны выстояли, хорошие голы забили. Повреждения на лице? В зеркало стараюсь не смотреть (смеётся), но ничего страшного, это же хоккей, а не шахматы. Лучше заиграл после силового приёма? Лампочку встряхнул, наверное, как там в боксе говорят. Первый гол — благодарен ребятам, подсказывают, пользуюсь, бросил — забил.

    Стараемся бить в одну точку, всё дело в нас, надо играть в свою игру. Уроки после прошлогоднего финала? Просто разобрали "Трактор", каких-то уроков не было. У них много мастеров, которые могут создавать моменты. Не могу сказать, что третий период сыграли эталонно, начали откатываться опять, пропустили, могли сыграть чуть получше», — передает слова Каюмова Чемпионат.

  • «Трактор» — «Локомотив» 2:5. Онлайн, прямая трансляция
  • «Локомотив» выиграл в Челябинске и вышел вперед в серии
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    • Напомним, что форвард оформил дубль в 3-м матче финальной серии против «Трактора». После этого матча «Локомотив» ведет в серии со счетом 2:1. Следующая игра состоится 19-го мая в Челябинске.

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