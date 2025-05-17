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    • «Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина
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    Гру: «Локомотив» чаще оказывался в нужном месте в нужное время

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении своей команды в 3-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:5).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «У нас были сегодня шансы, особенно во втором периоде. Но шансы были и у "Локомотива", и они их лучше использовали. Вообще у соперника больше опыта игры в финальных матчах. Пусть даже год назад Ярославль и уступил со счетом 0–4. При этом обе команды сражаются с отдачей. Но "Локомотив" чаще оказывался в нужном месте в нужное время. А мы как будто постоянно что‑то пытаемся сделать и где‑то уступаем.

    "Локомотив" забирал последние два матча за счет физической мощи? Я не думаю, что соперник сегодня победил из‑за этого. "Локомотив" — это спокойная команда. Они спокойно работают с шайбой и агрессивны без нее. Если вспомнить серии с минским и московским "Динамо", то мы там были спокойны при владении шайбой. А вот "Локомотив" спокоен с шайбой всегда.

  • «Трактор» — «Локомотив» 2:5. Онлайн, прямая трансляция
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    • Да, соперник — это большая силовая команда. Мы хорошо сражаемся. Но при этом потеряли двух ключевых игроков. Нам непросто, но мы ведем борьбу. И получаем неоценимый опыт.

    Что с Максимом Шабановым в последних двух матчах, он потерялся? Я не согласен. Благодаря Шабанову мы оказались в финале. И против него соперник действует персонально. Это один из лучших наших игроков на льду», — передает слова Гру «Матч ТВ».

    После этого матча «Трактор» проигрывает в финальной серии «Локомотиву» со счетом 1:2. Четвертая встреча между этими командами состоится 19-го мая в Челябинске.

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