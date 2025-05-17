Финляндия справилась с Латвией в матче чемпионата мира

В матче пятого тура группового этапа чемпионата мира сборнаяв родных стенах победила командусо счетом 2:1.

На голы Юусо Парссинена и Микко Лехтонена гости ответили точным броском Родриго Аболса.

Чемпионат мира. Группа A Финляндия — Латвия — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Пярссинен — 3 (Хямеэнахо, Леппанен), 27:37 — 1:0. Лехтонен — 3 (бол., Терявяйнен, Толванен), 50:55 — 2:0. Аболс — 1 (Балцерс, Фрейбергс), 55:09 — 2:1Вратари: Сарос — Гудлевскис (58:14)Штраф: 12 — 18Броски: 23 (3+12+8) — 35 (12+10+13)

У Финляндии теперь 11 очков и третье место в турнирной таблице группы А. У Латвии осталось шесть баллов и пятая строчка.