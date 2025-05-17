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    Финляндия справилась с Латвией в матче чемпионата мира

    Финляндия — Латвия: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Финляндии Сборная Латвии
    В матче пятого тура группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии в родных стенах победила команду Латвии со счетом 2:1.

    сборная Финляндии
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    сборная Финляндии

    На голы Юусо Парссинена и Микко Лехтонена гости ответили точным броском Родриго Аболса.

    Чемпионат мира. Группа A
    Финляндия — Латвия — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Пярссинен — 3 (Хямеэнахо, Леппанен), 27:37 — 1:0. Лехтонен — 3 (бол., Терявяйнен, Толванен), 50:55 — 2:0. Аболс — 1 (Балцерс, Фрейбергс), 55:09 — 2:1Вратари: Сарос — Гудлевскис (58:14)Штраф: 12 — 18Броски: 23 (3+12+8) — 35 (12+10+13)

    У Финляндии теперь 11 очков и третье место в турнирной таблице группы А. У Латвии осталось шесть баллов и пятая строчка.

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