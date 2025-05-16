«Каролина» нанесла «Вашингтону» два поражения подряд и теперь в одном шаге от выхода в полуфинал. «Вашингтон» не намерен мириться со сложившейся ситуацией и будет пытаться победить, чтобы получить шанс спасти серию.
В последних играх «Кэпиталз» были немногословны и забивали очень мало в отличие от соперника. Посмотрим, провели ли они работу над ошибками.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 3.30 и 2.00 на победу в матче, 2.40 и 1.57 на победу с учетом ОТ и буллитов.
- Эксперты LiveSport считают, что «Кэпиталз» не допустят поражения у себя дома. Ставки на игру можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.
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