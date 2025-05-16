16 маяприметв пятом поединке четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Начало в 02:00 мск.

«Каролина» нанесла «Вашингтону» два поражения подряд и теперь в одном шаге от выхода в полуфинал. «Вашингтон» не намерен мириться со сложившейся ситуацией и будет пытаться победить, чтобы получить шанс спасти серию.

В последних играх «Кэпиталз» были немногословны и забивали очень мало в отличие от соперника. Посмотрим, провели ли они работу над ошибками.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 3.30 и 2.00 на победу в матче, 2.40 и 1.57 на победу с учетом ОТ и буллитов.

Эксперты LiveSport считают, что «Кэпиталз» не допустят поражения у себя дома. Ставки на игру можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.