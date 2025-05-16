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    «Вашингтон» — «Каролина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Прогнозы на НХЛ
    16 мая «Вашингтон» примет «Каролину» в пятом поединке четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Начало в 02:00 мск.

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    «Каролина» нанесла «Вашингтону» два поражения подряд и теперь в одном шаге от выхода в полуфинал. «Вашингтон» не намерен мириться со сложившейся ситуацией и будет пытаться победить, чтобы получить шанс спасти серию.

    В последних играх «Кэпиталз» были немногословны и забивали очень мало в отличие от соперника. Посмотрим, провели ли они работу над ошибками.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 3.30 и 2.00 на победу в матче, 2.40 и 1.57 на победу с учетом ОТ и буллитов.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Кэпиталз» не допустят поражения у себя дома. Ставки на игру можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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