Гатиятулин останется в «Ак Барсе»

Министр спорта Татарстанавысказался о будущем

«Я думаю, будут какие-то изменения в составе, но по решению руководства клуба, тренер и его штаб сохранили свои позиции, поэтому сегодня уже надо смотреть в перспективу, формировать обновленную команду, делать работу над ошибками.

Тренеру надо дать поработать. Человек только пришел, требовать каких-то суперрезультатов за один сезон, наверное, сложновато. Хотя такие амбициозные цели и задачи у нашего хоккейного клуба всегда стоят. В общем-то, регулярка была достойная, но спорт есть спорт», — приводит слова Леонова ТАСС.

«Ак Барс» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому «Динамо» (2-4).