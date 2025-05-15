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    НХЛ. «Флорида» обыграла «Торонто», «Эдмонтон» одолел «Вегас»

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    «Флорида» победила «Торонто» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:1. «Пантерз» вышли вперед в серии — 3-2.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Решающий гол забил российский защитник Дмитрий Куликов.

    Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков. Его признали первой звездой встречи.

    Шестой матч в серии состоится 16 мая и начнется в 23:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
    «Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
    Голы: Экблад — 2 (Райнхарт, Боквист), 14:38 — 0:1. Куликов — 1 (Шмидт, Ткачак), 26:08 — 0:2. Боквист — 1 (Райнхарт, Форслинг), 30:05 — 0:3. Миккола — 1 (Лунделл, Луостаринен), 34:01 — 0:4. Грир — 1 (Гаджович, Шмидт), 46:23 — 0:5. Беннетт — 6 (бол., Экблад, Маршан), 49:10 — 0:6. Робертсон — 1 (Доми, Лоренц), 58:54 — 1:6Вратари: Уолл (Мюррей, 46:22) — БобровскийШтраф: 28 — 36Броски: 32 (6+14+12) — 32 (13+11+8)

    «Торонто» — «Флорида» — 1:6

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Эдмонтон» в овертайме одолел «Вегас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 1:0 ОТ.

    «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

    Единственный гол в овертайме забил Каспери Капанен.

    В финале Западной конференции «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Виннипег» — «Даллас» (1-3).

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
    «Вегас» — «Эдмонтон» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Капанен — 1 (Драйзайтль, Нерс), 67:19 — 0:1Вратари: Хилл — С. СкиннерШтраф: 4 — 2Броски: 24 (5+8+9+2) — 30 (8+10+6+6)

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