НХЛ. «Флорида» обыграла «Торонто», «Эдмонтон» одолел «Вегас»

победилав пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:1. «Пантерз» вышли вперед в серии — 3-2.

Решающий гол забил российский защитник Дмитрий Куликов.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков. Его признали первой звездой встречи.

Шестой матч в серии состоится 16 мая и начнется в 23:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч «Торонто» — «Флорида» — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Голы: Экблад — 2 (Райнхарт, Боквист), 14:38 — 0:1. Куликов — 1 (Шмидт, Ткачак), 26:08 — 0:2. Боквист — 1 (Райнхарт, Форслинг), 30:05 — 0:3. Миккола — 1 (Лунделл, Луостаринен), 34:01 — 0:4. Грир — 1 (Гаджович, Шмидт), 46:23 — 0:5. Беннетт — 6 (бол., Экблад, Маршан), 49:10 — 0:6. Робертсон — 1 (Доми, Лоренц), 58:54 — 1:6Вратари: Уолл (Мюррей, 46:22) — БобровскийШтраф: 28 — 36Броски: 32 (6+14+12) — 32 (13+11+8)

«Торонто» — «Флорида» — 1:6

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Эдмонтон» в овертайме одолел «Вегас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 1:0 ОТ.

«Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Единственный гол в овертайме забил Каспери Капанен.

В финале Западной конференции «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Виннипег» — «Даллас» (1-3).