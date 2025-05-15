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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Дубль Маккиннона помог Канаде обыграть Австрию на ЧМ-2025

    Канада — Австрия: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады
    Канада разгромила Австрию (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

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    Фрагмент матча

    Единственную шайбу у гостей забросил Винценц Рорер.

    В составе канадской сборной дублем отметился Натан Маккиннон, а по голу записали на свой счет Трэвис Конечны, Уилл Кайлли и Сидни Кросби.

    Чемпионат мира. Группа А
    Канада — Австрия — 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
    Голы: Рорер — 1 (Леблер, Баумгартнер), 11:20 — 0:1. Маккиннон — 3 (бол., Монтур, Хорват), 21:59 — 1:1. Маккиннон — 4 (Монтур, Дано), 33:10 — 2:1. Конекны — 3 (Куилль, Добсон), 48:32 — 3:1. Куилль — 2 (Конекны, Монтур), 51:42 — 4:1. Кросби — 2 (Хорват, Маккиннон), 58:27 — 5:1Вратари: Флери — ВорауэрБроски: 52 (23+10+19) — 16 (4+6+6)Штраф: 4 — 4

    После этого матча Канада занимает 1-е место в группе А с 12-ю очками в активе. Австрия — на 6-й позиции (2 балла).

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