Дубль Маккиннона помог Канаде обыграть Австрию на ЧМ-2025

разгромила(5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

Единственную шайбу у гостей забросил Винценц Рорер.

В составе канадской сборной дублем отметился Натан Маккиннон, а по голу записали на свой счет Трэвис Конечны, Уилл Кайлли и Сидни Кросби.

Чемпионат мира. Группа А Канада — Австрия — 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) Голы: Рорер — 1 (Леблер, Баумгартнер), 11:20 — 0:1. Маккиннон — 3 (бол., Монтур, Хорват), 21:59 — 1:1. Маккиннон — 4 (Монтур, Дано), 33:10 — 2:1. Конекны — 3 (Куилль, Добсон), 48:32 — 3:1. Куилль — 2 (Конекны, Монтур), 51:42 — 4:1. Кросби — 2 (Хорват, Маккиннон), 58:27 — 5:1Вратари: Флери — ВорауэрБроски: 52 (23+10+19) — 16 (4+6+6)Штраф: 4 — 4

После этого матча Канада занимает 1-е место в группе А с 12-ю очками в активе. Австрия — на 6-й позиции (2 балла).