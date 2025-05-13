Воробьев признался, что будет болеть за «Локомотив» в финале розыгрыша Кубка Гагарина

Бывший главный тренервысказался о финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между

«Трактор будет играть в тот хоккей, в который они играли весь сезон. Мы видим, как Шабанов тащит команду на себе. Он делает разницу. Правда, идут слухи, что он не останется в лиге после сезона.

Финал — это апогей сезона. К каждому матч по‑особенному готовятся. Здесь твоя мечта может исполниться. Я буду болеть за Локомотив», — сказал Воробьев в эфире «Матч ТВ».

Первый матч между «Локомотивом» и «Трактором» начался в 19:00 мск. После 30-и минут игрового времени счет так и не открыт — 0:0.