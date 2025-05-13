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    Кадейкин: То, что рассказывал Гру вам про Исаева, и что было внутри — разные вещи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился впечатлениями после победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    «Хорошие эмоции, атмосфера. Судьи вначале создавали ощущение праздника, чувствовалось, что финал начался. У нас неплохо получалось играть в своем стиле, забили хорошие голы. Довольны, что начали серию с победы.

    Слова Гру про Исаева? То, что он вам рассказывал, и что было внутри — разные вещи. Данил — один из лучших вратарей лиги. Мы всем стараемся создать трафик, но есть в чем прибавлять.

    Удаление за нарушение численного состава? Эти удаления надо убирать, но где‑то немного перехлестывает, лавка работала эмоционально. Надо исключать такое», — приводит слова Кадейкина «Матч ТВ».

    Следующий матч пройдет 15 мая в Ярославле. Счет в серии — 1:0 в пользу «Трактора».

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