Словения — Канада прямая трансляция — 10.05.2025

Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Словения — Канада 2:5. Как сложится игра в этот раз?
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2.02.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Словения:
- Ничья:
- Канада:
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