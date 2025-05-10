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    Словения — Канада прямая трансляция — 10.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады
    Словения и Канада готовятся к очередному матчу в группе A чемпионата мира по хоккею-2025. Игра, назначенная на 10.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 13:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Словения — Канада 2:5. Как сложится игра в этот раз?

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    • Ничья:
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