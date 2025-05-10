Плющев: Надо делать выводы, а не говорить, проигрывая, что мы сильнее всех

Бывший главный тренерподелился мнением по поводу прошедших встреч «России 25» в рамках «Тура сборной».

«Сложно назвать эту команду национальной сборной, потому что были вызваны не все лучшие игроки, которые должны играть в сборной. Могу сказать, что в последних турнирах мы очень напряженно играем с белорусами, если не сказать больше. Надо делать выводы глобального уровня: не заниматься шапкозакидательством, не говорить, проигрывая, что мы сильнее всех. Когда вернемся на международную арену, не хотелось бы видеть такую игру в исполнении сборной России, особенно против североамериканцев», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

«Россия 25» в рамках «Тура сборной» потерпела три поражения подряд от сборной Беларуси (2:4 в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 в Тольятти) и одержала две победы над Казахстаном (4:1) и Беларуси (3:1 в Минске).