Волков — о переходе из СКА в «Динамо» Мн: Сделал большой шаг вперед

Нападающий минскогозаявил, что переход изв стан «зубров» пошел ему на пользу.

«Об обмене я узнал от своего агента, воспринял это спокойно, как один из рабочих моментов, такое происходит в карьере почти каждого игрока. Тогда я не думал, будет это шаг назад и шаг вперёд, просто готовился к следующему своему сезону, но уже в другой команде.

Вот сейчас, если об этом говорить, считаю, что сделал большой шаг вперёд, за что благодарен Квартальнову и "Динамо" Минск, они помогли мне раскрыться по-новому», — цитирует Волкова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Волков провел за «Динамо» Мн 74 матча, забросил 21 шайбу и сделал 32 голевые передачи.