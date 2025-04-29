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    Березкин ожидает «настоящее рубилово» в Уфе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Нападающий «Локомотива» Максим Березкин после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в рамках 2-го матча 1/2 финала Кубка Гагарина поделился ожиданиями перед выездными встречами в Уфе.

    Максим Березкин
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    Максим Березкин

    «Не могу говорить за других парней, лично я стараюсь ничего не читать, просто выходить и показывать свой лучший хоккей. Приносить пользу команде. Главное — положительный результат.

    Это плей-офф, тут регулярка забывается, счет в серии — 1-1, мы готовимся к следующему матчу. У них в Уфе такая классная атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая. Разговоры о преимуществе своей площадки, каждый день — новая игра и подготовка к этой игре. Все обнуляется, задача — выиграть один матч и дальше идти к следующей встрече.

    Не скажу, что в первом матче нам не хватило эмоций, это уже полуфинал, нужно из себя доставать все, что есть, идти только вперед. Сегодня все злые вышли, не согласные с результатом, за счет этого получилось победить», — приводит слова Березкина «Чемпионат».

    Следующие два матча серии пройдут 1 и 3 мая в Уфе.

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