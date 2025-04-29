Березкин ожидает «настоящее рубилово» в Уфе

Нападающийпосле победы над(2:1) в рамках 2-го матча 1/2 финала Кубка Гагарина поделился ожиданиями перед выездными встречами в Уфе.

«Не могу говорить за других парней, лично я стараюсь ничего не читать, просто выходить и показывать свой лучший хоккей. Приносить пользу команде. Главное — положительный результат.

Это плей-офф, тут регулярка забывается, счет в серии — 1-1, мы готовимся к следующему матчу. У них в Уфе такая классная атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая. Разговоры о преимуществе своей площадки, каждый день — новая игра и подготовка к этой игре. Все обнуляется, задача — выиграть один матч и дальше идти к следующей встрече.

Не скажу, что в первом матче нам не хватило эмоций, это уже полуфинал, нужно из себя доставать все, что есть, идти только вперед. Сегодня все злые вышли, не согласные с результатом, за счет этого получилось победить», — приводит слова Березкина «Чемпионат».

Следующие два матча серии пройдут 1 и 3 мая в Уфе.