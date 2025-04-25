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    Ги Буше обратился к игрокам «Авангарда» после вылета из плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после 7-го матча серии плей-офф против «Локомотива» (2:3 ОТ2) выступил с обращением к своим игрокам в раздевалке.

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
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    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Больно, обидно. Но вот полная картина: в какой-то момент мы были далеки даже от выхода в плей-офф. Наша команда боролась и вернулась в гонку за место в розыгрыше кубка. Вы бились изо всех сил.

    В первом же раунде мы встретились с чемпионами прошлого сезона. А затем попали на команду, которая строится вот уже четыре года. Предполагалось, что их вообще нельзя победить. В седьмом матче отставание в счете было 0:2, нас уже похоронили... И все равно мы сумели отыграться. Не хватило совсем чуть-чуть. Ребята, я так впечатлен! Горжусь вами!» — сказал Буше в раздевалке команды после матча.

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    • Напомним, что «Авангард» проигрывал «Локомотиву» в серии со счетом 1:3, но сумел отыграться. В решающем поединке омичи также сделали камбэк с 0:2, но проиграли во 2-м овертайме.

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