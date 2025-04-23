Козлов: Пойду пивка возьму, поговорю с семьей и посмотрю кино

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» Фото: globallookpress.com
«Когда брали запрос на офсайд у "Спартака", был уверен в правильности решения? Был уверен в ребятах, которые сидят и смотрят. И они были уверены, что был офсайд. Ребята молодцы, четко разобрали ситуацию.
Буду ли следить за матчем "Локомотив" — "Авангард"? Мне понравилось, как (главный тренер "Трактора" Бенуа) Гру сказал: "Пойду пивка возьму, поговорю с семьей и посмотрю кино".
За кого буду болеть в предстоящем матче? Дайте я выдохну. Может, мультики посмотрю», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».
После этого матча «Салават Юлаев» пробился к полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретится с победителем матча «Локомотив» — «Авангард».