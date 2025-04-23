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    Козлов: Пойду пивка возьму, поговорю с семьей и посмотрю кино

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что будет делать после победы своей команды в 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (3:2).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Когда брали запрос на офсайд у "Спартака", был уверен в правильности решения? Был уверен в ребятах, которые сидят и смотрят. И они были уверены, что был офсайд. Ребята молодцы, четко разобрали ситуацию.

    Буду ли следить за матчем "Локомотив" — "Авангард"? Мне понравилось, как (главный тренер "Трактора" Бенуа) Гру сказал: "Пойду пивка возьму, поговорю с семьей и посмотрю кино".

    За кого буду болеть в предстоящем матче? Дайте я выдохну. Может, мультики посмотрю», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

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