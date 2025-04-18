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    Гатиятулин: Мы создавали моменты, но эмоции мешали в стадии завершения

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    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги четвертого матча плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счетом 2:3.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Соперник забил быстрый гол, получил возможность играть на контратаках. Мы создавали моменты, но матч получился эмоциональным. Как раз эти эмоции мешали в стадии завершения.

    Нужно эмоции направлять в правильное русло. Думаю, дальше ничего не поменяется: на первый матч выйдут характер, дисциплина и то, как и кто распоряжается своими моментами. Тут нет значения, дома ты играешь или в гостях. Решает то, как ты используешь моменты, — рассказал Гатиятулин "Матч ТВ".

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