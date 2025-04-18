Гатиятулин: Мы создавали моменты, но эмоции мешали в стадии завершения

Главный тренер «Ак Барса»подвел итоги четвертого матча плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо», в котором его команда уступила со счетом 2:3.

«Соперник забил быстрый гол, получил возможность играть на контратаках. Мы создавали моменты, но матч получился эмоциональным. Как раз эти эмоции мешали в стадии завершения.

Нужно эмоции направлять в правильное русло. Думаю, дальше ничего не поменяется: на первый матч выйдут характер, дисциплина и то, как и кто распоряжается своими моментами. Тут нет значения, дома ты играешь или в гостях. Решает то, как ты используешь моменты, — рассказал Гатиятулин "Матч ТВ".

Счет в серии сравнялся — 2:2. Пятая игра состоится в Челябинске 20 апреля.