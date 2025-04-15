Козлов: Не хватило хладнокровия в концовке

Главный тренерподелился мыслями после третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против(2:4).

«Допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. Мы неплохо выглядели, создавали достаточно моментов, но не хватило хладнокровия в концовке, когда нужно было забивать. Готовимся к следующей игре.

Почему играл Семен Вязовой? Решили дать отдохнуть Самонову. Вязовой неплохо выглядел. Да, были ошибки, но в пропущенных голах не всегда стоит винить вратарей. На льду находится еще пять полевых игроков», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 17 апреля в Москве. Счет в серии — 2:1 в пользу «красно-белых».