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    Овечкин: Конечно, я хотел бы сыграть на Олимпиаде-2026

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сборная РоссииМилан-2026 Милан-2026
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин изъявил желание сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026 в Милане.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Велика ли вероятность участия сборной России в Олимпиаде‑2026 в Милане? Ну, от нас ничего не зависит. Это зависит от Олимпийского комитета (МОК) — допустят ли нас или нет. Лучше задавать этот вопрос главному тренеру.

    Кого он видит в составе? Для каждого спортсмена это честь — выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

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