Овечкин: Конечно, я хотел бы сыграть на Олимпиаде-2026

Нападающийизъявил желание сыграть за сборнуюна Олимпиаде-2026 в Милане.

«Велика ли вероятность участия сборной России в Олимпиаде‑2026 в Милане? Ну, от нас ничего не зависит. Это зависит от Олимпийского комитета (МОК) — допустят ли нас или нет. Лучше задавать этот вопрос главному тренеру.

Кого он видит в составе? Для каждого спортсмена это честь — выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.