Щитов считает, что Демидов перерос КХЛ

Бывший защитниквысказался о нападающем, который перешел из

«Я думаю, что он вообще КХЛ перерос. Потому что, глядя на него понимаешь, что он настолько мастеровитый игрок, хоть ему 19 лет, но действует настолько, как сложившийся мастер. Читает игру, думаю, он едет в самое правильное время.

НХЛ сейчас молодая лига, где, как ни там расти, и чего волноваться, когда есть все задатки. Мичков уехал, он ведь здорово играет, набирает очки. Тем более, он был с непростым тренером в "Филадельфии", все тоже говорили, что рано. Но вы посмотрите, видны ведь были задатки», — сказал Щитов издание LiveResult.

Напомним, что 19-летний Демидов подписал контракт новичка с «Монреалем». Форвард может дебютировать за команду 15-го апреля в матче против «Чикаго». Начало игры — в 02:00 мск.